Зеленский заявил, что слова Столтенберга демотивируют ВСУ

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о перспективах вступления Украины в альянс демотивируют украинскую армию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си. Видео интервью он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — кинуть наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию», — сказал Зеленский. Он призвал не выбивать у страны «фундамент из-под ног», потому что вступление в НАТО является мотивацией для Украины.