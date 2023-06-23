В Европе 1 октября закроют самое крупное газовое месторождение

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Нидерланды с 1 октября 2023 года закрывают газовое месторождение Гронинген, которое является самым крупным в Европе. На это решение уже отреагировал рынок – котировки голубого топлива возросли до 560 долларов за 1000 кубометров.

К сведению, месторождение Гронинген в своё время давало Европе 50 млрд кубометров природного газа в год. Начиная с открытия месторождения, с 1959 года и по сей день, из него удалось выкачать 1,5 трлн кубометров метана. Решение о снижении добычи и последующего закрытия месторождения было принято в 2018 году. Нидерландские власти планируют залить бетоном все 300 скважин, находящихся в зоне месторождения.

Причиной, по которой от Гронингена хотят избавиться, является сейсмическая активность. За последние 30 лет газовое месторождение перенесло около 900 подземных толчков. Они хотя и были не особо мощными, около 4 баллов, но этого хватало для разрушения наземных построек.