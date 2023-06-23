ВС России нанесли массированный удар по лагерю ЧВК «Вагнера» Пригожина |
«Если вы такие смелые, то приезжайте, посмотрим, каким будет ваш исход». Полный текст выступления Алиева в воинской части коммандо |
Росмиротворцы снова сопроводили военные грузы армянских НВФ (видео) |
Евросоюз ввел санкции против компании из Армении за помощь России с обходом санкций |
В ЕС хотят принять закон, который разрешит слежку за журналистами |
МИД Израиля поставил на место Захарову |
Президент Алиев о мирных переговорах с Арменией |
Алиев анонсировал поставку новых БПЛА и ракет большой дальности в Азербайджан |
Алиев: Создание ППП «Лачин» – показатель нашей очень сильной политической воли |
Главное Мир

В Европе 1 октября закроют самое крупное газовое месторождение

В Европе 1 октября закроют самое крупное газовое месторождение

Нидерланды с 1 октября 2023 года закрывают газовое месторождение Гронинген, которое является самым крупным в Европе. На это решение уже отреагировал рынок – котировки голубого топлива возросли до 560 долларов за 1000 кубометров.

К сведению, месторождение Гронинген в своё время давало Европе 50 млрд кубометров природного газа в год. Начиная с открытия месторождения, с 1959 года и по сей день, из него удалось выкачать 1,5 трлн кубометров метана. Решение о снижении добычи и последующего закрытия месторождения было принято в 2018 году. Нидерландские власти планируют залить бетоном все 300 скважин, находящихся в зоне месторождения.

Причиной, по которой от Гронингена хотят избавиться, является сейсмическая активность. За последние 30 лет газовое месторождение перенесло около 900 подземных толчков. Они хотя и были не особо мощными, около 4 баллов, но этого хватало для разрушения наземных построек.

Теги:
Из этой рубрики
ВС России нанесли массированный удар по лагерю ЧВК «Вагнера» Пригожина
Мир

ВС России нанесли массированный удар по лагерю ЧВК «Вагнера» Пригожина

2023/06/23, 22:55
В Европе 1 октября закроют самое крупное газовое месторождение
Мир

В Европе 1 октября закроют самое крупное газовое месторождение

2023/06/23, 22:53
Психолог объяснила, почему Макрон мечтает о телефонном звонке от Путина
Мир

Психолог объяснила, почему Макрон мечтает о телефонном звонке от Путина

2023/06/23, 21:22
Зеленский пообещал выполнение всех требований ЕС для начала переговоров о вступлении в этом году
Мир

Зеленский пообещал выполнение всех требований ЕС для начала переговоров о вступлении в этом году

2023/06/23, 21:08
В Украине резко ответили на поддержку Обамой аннексии Крыма
Мир

В Украине резко ответили на поддержку Обамой аннексии Крыма

2023/06/23, 20:54
В Украине внесли китайскую компанию Geely в список спонсоров войны
Мир

В Украине внесли китайскую компанию Geely в список спонсоров войны

2023/06/23, 20:34
NYT: Китайская госкомпания поставляла РФ крупные партии пороха для производства патронов
Мир

NYT: Китайская госкомпания поставляла РФ крупные партии пороха для производства патронов

2023/06/23, 20:18
Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в «геноциде русского народа»
Мир

Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в «геноциде русского народа»

2023/06/23, 19:50
Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции
Мир

Власти Нигера убрали из гимна строки о благодарности Франции

2023/06/23, 19:30