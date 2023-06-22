Муратов прокомментировал инцидент на медиафоруме DW

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Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов прокомментировал инцидент с украинскими журналистами, произошедший на проводившемся медиакомпанией Deutsche Welle в Бонне форуме Global Media Forum (GMF). «К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием», – написал он в коротком обращении, поступившем в четверг, 22 июня, в адрес организаторов форума, сообщает DW.

20 июня во время выступления Муратова на форуме находившиеся в зале украинские журналисты включили на смартфонах сигнал воздушной тревоги, стремясь тем самым напомнить оратору и аудитории о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам. Выступление было прервано примерно на минуту. «Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место – уместно», – отметил в своем комментарии Муратов.

Дмитрий Муратов выступил на форуме в роли правозащитника. Поэтому его речь была посвящена не положению СМИ в современной России, а тому, что происходит в стране на фоне «ада». «Поскольку слово «война» в России запрещено, а слово «ад» еще разрешено, я будут пользоваться словом «ад», – пояснил свою позицию он.

В небольшом выступлении Муратов успел сказать многое. Он привлек внимание аудитории к судьбам целого ряда политических заключенных в России, отметив, что это и был для него главный мотив приехать на GMF. По его мнению, пора задать вопрос западным политикам: собираются ли они заниматься обменами политзаключенных.

Россия, продолжал Муратов, заколотила окно в Европу, поставив на него решетки, в стране внедряется новая религия Русской православной церкви, поддержавшей войну. Заповедь «Не убий» скоро может быть признана глубоко ошибочной. «Смерть за родину, а не жизнь за родину – вот новая религия», – подчеркнул он.

Оратор также обратился к инженерам с призывом не дать закрыть информационные интернет-сервисы, мессенджеры, сервисы обхода блокировок VPN, в которых он видит последнюю возможность доносить до российской аудитории журналистский контент.

Включение Дмитрия Муратова в программу работы GMF еще до открытия форума вызвало отдельные критические замечания украинцев в социальных сетях. «Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими – и наоборот», – с сожалением прокомментировал это генеральный директор DW Петер Лимбург.