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Главное Общество

В Азербайджане разрабатывается новый закон об охране персональных данных

В Азербайджане разрабатывается новый закон об охране персональных данных

В Азербайджане в рамках стратегии управления данными разрабатывается новый законопроект.

Об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов сказал на панели «Перейди на новую страницу» в рамках Саммита человеческих ресурсов в Баку, передает Report.

Он сказал, что в настоящее время ведутся согласования в связи с новым законопроектом: «Если этот проект будет направлен на утверждение в парламент, значит, мы примем новый закон о защите персональных данных».

Замминистра отметил, что в рамках стратегии управления данными определяется особенная роль персональных данных: «Мы хотим, чтобы стратегия была принята на государственном уровне. В этой стратегии будут отражены все подходы. В настоящее время в госструктурах проводятся масштабные исследования и оценивания в связи с данными, ситуация неоднозначная».

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