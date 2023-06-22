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Шольц призвал НАТО укрепить боеспособность Украины

Шольц призвал НАТО укрепить боеспособность Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался за предоставление всеобъемлющих гарантий безопасности Украине, но подчеркнул, что считает преждевременным ее вступление в альянс до окончания войны, сообщает DW.

«Мы должны трезво смотреть на текущую ситуацию», – отметил он в своем правительственном заявлении. Киев «сам сказал, что о членстве в НАТО не может быть речи, пока Россия ведет войну против Украины. Вот почему я предлагаю, чтобы мы сосредоточились в Вильнюсе (на июльском саммите НАТО. – Ред.) на том, что сейчас является абсолютным приоритетом, а именно на укреплении реальной боеспособности Украины», добавил канцлер ФРГ.

По его словам, НАТО в сотрудничестве со странами «Группы семи» (G7) и Евросоюзом разрабатывает «эффективные и долгосрочные обязательства в области безопасности». Это позволит «оказывать устойчивую военную поддержку Украине, в том числе современным западным оружием. И в то же время укрепить экономическую устойчивость Украины в ее оборонительной борьбе против российской агрессии», подчеркнул Олаф Шольц.

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