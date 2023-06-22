Зеленский предложил Организации американских государств примкнуть к «саммиту мира»

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Организации американских государств (ОАГ) присоединиться к усилиям, направленным на урегулирование украинского кризиса на основе предложений Киева, сообщает ТАСС.

«Я приглашаю вас работать вместе с нами <…> над реализацией формулы мира. Приглашаю вас присоединиться к подготовке глобального саммита мира», – сказал он в видеообращении к участникам 53-й сессии Генассамблеи (ГА) ОАГ. По словам президента, Киев «нуждается в коллективных усилиях», включая поддержку межправительственного форума стран Западного полушария. Как утверждал Зеленский, власти Украины лучше всех понимают, что необходимо сделать для достижения мира.

Сессия ГА ОАГ проходит 21-23 июня.