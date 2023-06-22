В Баку состоялась акция в память о погибших в ВОВ азербайджанцах

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Акция «Свеча памяти» прошла в среду вечером в столице Азербайджана. Ее участники – активисты общественного движения «Бессмертный полк» и члены международной команды «Волонтеры Победы» в Азербайджане – собрались на мемориальном воинском захоронении в Ясамальском районе Баку, где покоятся солдаты и офицеры, умершие от ран в бакинских госпиталях в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. В канун Дня памяти и скорби они зажгли перед мемориалом героям-воинам сотни свечей, выложив ими надпись «Азербайджан помнит!».

Как сообщила координатор «Бессмертного полка» в Азербайджане Виктория Кабанадзе, 22 июня волонтеры проведут акцию «Огненные картины войны» на мемориальном воинском захоронении в Сабунчинском районе Баку. «Акция пройдет при поддержке администрации района и посольства России в Азербайджане. Ее участники выложат из свечей нефтяную вышку и пятиконечную звезду, что будет символизировать огромный вклад бакинских нефтяников в Победу в Великой Отечественной войне», – сказала она.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались около 700 тыс. уроженцев Азербайджана, более половины из них пали на поле боя, 123 получили звание Героя Советского Союза, а 14 стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, Азербайджан внес большой вклад в Победу, обеспечивая фронт топливом. Во время войны четыре из пяти самолетов, танков, боевых кораблей и торговых судов заправлялись горючим, выработанным из нефти, добытой на бакинских промыслах. В годы войны Баку также считался крупной госпитальной базой, здесь действовало более 40 эвакогоспиталей.