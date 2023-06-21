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Главное Мир

В России признали нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF

В России признали нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации «Всемирный фонд природы» (WWF) нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведения проверки Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации «World Wide Fund for Nature» («World Wildlife Fund», «WWF», «Всемирный фонд природы»)», — говорится в публикации.

В ведомстве считают, что фонд под руководством Эдварда Невилла Исделла используется «в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере».

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