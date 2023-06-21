Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз |
Зеленский: Контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы» |
Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева на свое предложение |
Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет |
Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд |
Коррупция на Олимпийских играх: полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета в Париже |
Так что же произошло в Гедабеке? |
МВД вновь об инциденте в селе Сеюдлю: Полицейский поддался эмоциям |
Главное Общество

Установлены льготы для деятельности частного сектора на освобожденных территориях

Установлены льготы для деятельности частного сектора на освобожденных территориях

Установлены льготы для деятельности частного сектора на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на церемонии открытия мероприятия «Human Resources Summit 2023», сообщает АПА.

«Это созданный нами пакет стимуляции. В эти районы планируется переселить около 140 тыс. граждан. Для переселяющихся граждан применяются программы обучения в рамках профессиональной подготовки. Мы должны привить знания и умения 7-10 тыс. человек. Льготы позволяют людям со знаниями и навыками, отправившись туда, строить бизнес», – добавил министр.

Теги:
Из этой рубрики
Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет
Общество

Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет

2023/06/21, 14:26
В Азербайджане ожидается 30 градусов тепла
Общество

В Азербайджане ожидается 30 градусов тепла

2023/06/21, 13:42
AZAL выполнил дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку
Общество

AZAL выполнил дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

2023/06/21, 13:30
Министр: Сумма страхования от безработицы очень низкая
Общество

Министр: Сумма страхования от безработицы очень низкая

2023/06/21, 13:28
Задержаны нарушители ирано-азербайджанской границы (фото)
Общество

Задержаны нарушители ирано-азербайджанской границы (фото)

2023/06/21, 13:22
468 имамов получают материальную поддержку
Общество

468 имамов получают материальную поддержку

2023/06/21, 12:58
Установлены льготы для деятельности частного сектора на освобожденных территориях
Общество

Установлены льготы для деятельности частного сектора на освобожденных территориях

2023/06/21, 12:46
В продажу поступят билеты на июль на автобусные рейсы на освобожденные территории
Общество

В продажу поступят билеты на июль на автобусные рейсы на освобожденные территории

2023/06/21, 12:36
Так что же произошло в Гедабеке?
Общество

Так что же произошло в Гедабеке?

2023/06/21, 12:33