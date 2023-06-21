Установлены льготы для деятельности частного сектора на освобожденных территориях

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Установлены льготы для деятельности частного сектора на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на церемонии открытия мероприятия «Human Resources Summit 2023», сообщает АПА.

«Это созданный нами пакет стимуляции. В эти районы планируется переселить около 140 тыс. граждан. Для переселяющихся граждан применяются программы обучения в рамках профессиональной подготовки. Мы должны привить знания и умения 7-10 тыс. человек. Льготы позволяют людям со знаниями и навыками, отправившись туда, строить бизнес», – добавил министр.