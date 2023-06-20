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Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов и хранении оружия

Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов и хранении оружия

Сын президента США Джо Байдена Хантер признал себя виновным по налоговым правонарушениям.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы Министерства юстиций США.

В материалах уточняется, что сыну президента вменяется два эпизода умышленной неуплаты налогов. Отмечается, что Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

Обвинения Хантеру Байдену были изложены в уголовном деле в окружном суде США в штате Делавэр, где прокурор Дэвид Вайс проводил расследование, в ходе которого изучались обвинения в отмывании денег, незаконном иностранном лоббировании и другие.

Адвокат сына президента Кристофер Кларк заявил, что сделка с Федеральной прокуратурой «разрешит» давнее уголовное расследование Министерства юстиции в отношении Хантера Байдена. Речь идет владении сыном президента револьвером Colt Cobra 38 и употреблении запрещенных препаратов в 2018 году. Максимальное наказание по этому пункту составляет до 10 лет тюремного заключения, однако по досудебному соглашению с Минюстом США Хантера Байдена не будут преследовать по обвинению.

«Хантер возьмет на себя ответственность за два случая неуплаты налогов в срок в соответствии с соглашением о признании вины», — сказал адвокат. — «Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости. Он с нетерпением ждет выздоровления и планирует двигаться дальше».

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