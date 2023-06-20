Вугар Байрамов: Мы хотим, чтобы в Азербайджан приезжали лечиться

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«Одна из наших целей – это повышение качества медицинского обслуживания, чтобы, хоть и частично предотвратить выезд граждан Азербайджана на лечение в зарубежные страны».

Об этом на симпозиуме в Баку сказал председатель правления TƏBİB Вугар Гурбанов, сообщает АПА.

По его словам, этот проект будет реализован до конца года.

«Нам не хотелось бы, чтобы наши граждане получали медицинскую помощь в зарубежных странах. Мы не хотим, чтобы граждане Азербайджана выезжали на лечение за границу. Хотим, чтобы в Азербайджан приезжали из-за рубежа за медицинскими услугами. Для этого у нас есть хорошо оснащенные медицинские учреждения с образованным персоналом. Эти работы будут выполняться параллельно. Нам нужно представлять миру наших врачей и медучреждения», – отметил он.