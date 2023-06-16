МИД Польши прокомментировал инцидент с задержанием охраны президента ЮАР

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Министерство иностранных дел Польши объяснило задержание команды телохранителей президента ЮАР в аэропорту Варшавы несоблюдением правил въезда в страну.

Об этом сообщает польское издание PAP со ссылкой на пресс-релиз МИД.

В МИД Польши подчеркнули, что сделали все возможное, чтобы уведомить администрацию африканского лидера о правилах въезда, однако на борту были обнаружены незаявленные лица и оружие.

Президент ЮАР прилетел в Киев через Женеву утром 16 июня для переговоров о мирном урегулировании на Украине. Тем временем свыше ста человек из делегации ЮАР до сих пор ожидают вылета на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. По словам представительницы погранслужбы Польши Анны Михальской, телохранители президента ЮАР могли покинуть самолет сами, но без оружия, однако теперь, после консультации с властями Польши, им предписано оставаться на борту самолета, который вылетит после того, как отдохнет экипаж.