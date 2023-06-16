Сторонники абортов провели манифестации в десятках польских городов

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На улицы городов Польши вновь вышли сторонники абортов. Поводом стала смерть женщины, у которой на 20-й неделе беременности возникли осложнения, передает DW.

Сторонники прав женщин на аборт прошли маршем по улицам в нескольких городах Польши. В Варшаве шествие дошло до штаб-квартиры министерства здравоохранения страны, участники скандировали лозунг «Прекратите убивать нас», а также несли плакаты с такими надписями как «Ад для женщин» и «Нам нужны врачи, а не миссионеры».

Шествия состоялись более чем в 50 городах страны, им предшествовал трагичный и уже не первый случай смерти женщин из-за осложнений беременности в ситуации, когда аборт мог бы спасти им жизнь.

В мае в одну из больниц города Новы-Тарг на юге Польши поступила 33-летняя местная жительница. Женщина находилась на 20-й неделе беременности, но у нее возникли осложнения и отошли воды. Через 3 дня пациентка скончалась от септического шока. Ее муж заявил, что никто из врачей не предложил семье искусственно прервать беременность, хотя у ребенка были очень низкие шансы на выживание, а операция могла бы спасти женщину.