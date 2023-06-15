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Пашинян предложил изменить гимн Армении, он не согласен с концовкой о смерти

Пашинян предложил изменить гимн Армении, он не согласен с концовкой о смерти

В день государственных символов Армении премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в парламенте, предложил изменить концовку государственного гимна республики.

«Ко мне постоянно обращаются разные люди, и я тоже так чувствую… У меня нет окончательного заключения, я все говорю в жанре мыслей вслух. Сегодня официальные слова нашего гимна заканчиваются гибелью. Идеология верная, у меня нет никаких проблем с текстом, но заканчивается (гимн) строкой о гибели, картиной смерти», – сказал он.

Пашинян процитировал строки гимна, отметив, что с политической точки зрения было бы правильно, если бы гимн Армении заканчивался именно на них, признав, что с эстетической и стихотворной точки зрения это нелегко будет осуществить.

Посмотри на него, в трех цветах,
Священный наш знак,
Пусть блистает перед врагами,
Пусть всегда будет Армения!

Гимн заканчивается следующими строками:

Повсюду смерть одна,
Человек умирает только раз,
Но блажен тот, кто погибает
За свободу своего народа.

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