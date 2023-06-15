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Армения подала заявку на участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку

Армения подала заявку на участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку

«Хотя до начала чемпионата мира осталось около 2 месяцев, 32 страны уже обратились к нам. Одна из них – Армения».

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Федерации стрельбы Азербайджана.

Было отмечено, что всем командам, которые подготовили и прислали форму для участия, был дан одинаковый ответ: «В этом году в Баку состоялся Кубок мира, в котором приняли участие более 60 стран. Это соревнование прошло с большим успехом и обеспечением безопасности каждого на самом высоком уровне. Проведение в Баку чемпионата мира, на котором будут бороться более 100 стран, обусловлено доверием, оказанным Азербайджану».

Отметим, что чемпионат мира по стрельбе пройдет с 14 августа по 3 сентября.

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