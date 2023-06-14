Cдан в эксплуатацию Лачинский центр семейного здоровья

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Cдан в эксплуатацию Лачинский центр семейного здоровья модульного типа при TƏBİB.

Об этом сообщили в TƏBİB.

В центре общей площадью 299,50 кв.м имеется 15 кабинетов.

Для оказания круглосуточной медицинской помощи TƏBİB выделил Центральной районной больнице Лачинского района 2 полностью оборудованных автомобиля скорой помощи.

В центре созданы все необходимые условия для оказания медицинских услуг населению.

С 28 мая 2023 года по 2 июня 2023 года в центре медицинские услуги оказаны по 53 обращениям.