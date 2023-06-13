Община Западного Азербайджана: Армения отказывается принять миссию ООН

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Как известно, правительство Армении не допускает возвращения изгнанных им из этой страны азербайджанцев и продолжает уничтожать их культурное наследие.

Согласно заявлению Общины Западного Азербайджана, Армения отказывается принять миссию ООН по подготовке к возвращению азербайджанцев в свои дома и миссию ЮНЕСКО по расследованию фактов для оценки состояния культурного наследия Азербайджана. При этом правительство Армении не отвечает на призывы Общины Западного Азербайджана к диалогу:

«Мало того, Армения продолжает вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Сегодня МИД этой страны призвал к отправке какой-то миссии в Азербайджан и обвинил Азербайджан в намерении провести этническую чистку».