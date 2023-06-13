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В Азербайджане взяты пробы воды в трансграничных реках (фото)

В Азербайджане взяты пробы воды в трансграничных реках (фото)

В рамках проекта «Изучение уровня загрязнения рек на территории Карабаха и разработки путей их устранения» сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения Бакинского государственного университета посетили Восточно-Зангезурский экономический район для проведения исследовательских работ.

Как сообщили в пресс-службе МЭПР, в соответствии с проектом для изучения уровня загрязнения рек были взяты образцы воды и речного дна в трансграничных реках Охчучай (пункты Сайыфлы, Бюрюню, Джахангирбейли), Хакари и Баситчай.

По результатам анализов планируется подготовить эффективные предложения по очищению речной воды от вредных веществ.

Отметим, что научно-исследовательские работы были проведены сотрудниками кафедры экологической химии факультета экологии и почвоведения БГУ Айтен Самедовой и Наилей Джафаровой под руководством заведующей кафедрой, профессора Севиндж Гаджиевой.

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