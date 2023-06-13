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Завтра в Баку будет 36 градусов тепла

Завтра в Баку будет 36 градусов тепла

14 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Но вечером местами на полуострове возможны дожди. Юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем – 31-36° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана, в основном утром, ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.

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