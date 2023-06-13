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Зеленский: Потери у врага именно такие, как нам нужно

Зеленский: Потери у врага именно такие, как нам нужно

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором был заслушан доклад об успехах ВСУ и потребностях на фронте. Об этом глава государства сообщил в видеообращении 12 июня.

«Провел сегодня Ставку. Ключевые доклады – от командующих оперативных направлений, которые самые важные, самые горячие: Хортица и Таврия. Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная – дожди нашу задачу усложняют, – но все равно крепкость наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях», – сказал президент.

Зеленский уточнил, что генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили об успехах, о том, какие точки фронта нуждаются в усилении.

Также был доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по общей ситуации, МВД и СБУ – по стабилизационным мероприятиям на деоккупированных территориях.

«Очень активно работаем с поставками необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки – относительно вариантов действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль на этом направлении. Спасибо нашим ребятам за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на только что деоккупированной территории! Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда», – сказал украинский лидер.

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