Жительница Эквадора ожила на своих похоронах (видео)

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В эквадорском городе Бабаойо пожилая женщина, признанная мертвой и находясь в гробу, начала подавать признаки жизни, сообщает El Universo.

«В пятницу врач больницы Мартин выдал родным тело Беллы, которая скончалась», — отмечается в сообщении.

Умершая находилась в гробу несколько часов. Когда крышку гроба открыли, чтобы подготовить тело к похоронам, сын женщины и другие родственники заметили, что она подает признаки жизни.

У медиков пока нет объяснений по поводу причин произошедшего. Возможно, пациентка впала в каталепсию (состояние обездвиженности, которое может продолжаться несколько дней).

Сейчас женщина находится в больнице, а ее родственники рассматривают возможность подачи иска в суд против медучреждения.

