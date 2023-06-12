Евросоюз ответил на обращение Общины Западного Азербайджана

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Как сообщалось, Община Западного Азербайджана обратилась к президентам Совета Европейского Союза и Еврокомиссии с просьбой о вмешательстве ЕС в обеспечение прав азербайджанцев на возвращение в свои дома в Армении, откуда они были насильственно изгнаны.

Как сообщили в Общине, ЕС дал официальный ответ на эти обращения. В своем ответе ЕС недвусмысленно заявляет, что поддерживает право на возвращение всех соответствующих групп населения, и отмечает важность этого вопроса в рамках более широкого мирного процесса.