В Израиле в результате взрыва заминированного мотоцикла пострадали семь человек

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В результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Рамат-Ган, расположенном к востоку от Тель-Авива, пострадали не менее семи человек, передает Trend.

Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, а шестеро прохожих получили меньшие повреждения от взрыва и были госпитализированы. Среди пострадавших также есть 80-летний гражданин Израиля.

Полиция сообщила, что водитель мотоцикла был замечен в прошлом в инцидентах, связанных с нарушением закона. Пока нет информации о том, кто именно установил взрывное устройство на транспортное средство.