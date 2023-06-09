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Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, будет умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 25-30° тепла, местами 32° тепла.

Атмосферное давление опустится с 760 мм рт.ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем, начиная с западных районов, местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.

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