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Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell

Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell

При поддержке ООО «Azercell Telecom» и организации Национального Паралимпийского Комитета в Республиканском Паралимпийском Спортивном Комплексе состоялся «Детский Паралимпийский Кубок», посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В турнире, проводившемся по 5 видам спорта (пара-дзюдо, настольный теннис, пара-тхэквондо, пара-плавание, пауэрлифтинг), приняло участие более 150 детей-паралимпийцев. В число юных спортсменов-участников соревнований вошли дети из Баку и Сумгайыта, а также из Нахчывана, Гянджи, Ширвана, Агджабеди, Агдаша, Агсу и Барды.

Благодаря поддержке, которую оказывает Azercell Детскому Паралимпийскому Комитету Азербайджана с 2014 года, дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья получили возможность участия в массовых спортивных мероприятиях, локальных и международных соревнованиях. Такая поддержка играет большую роль в вопросах интеграции детей в общество и повышении их интереса к спорту.

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Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell

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