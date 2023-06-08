Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

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9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 25-30° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50 %.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в северных и западных районах ожидаются переменные осадки, местами ливни, грозы, град. Утром и вечером в отдельных местах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.