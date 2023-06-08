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Расмуссен заявил, что войска НАТО могут отправиться в Украину

Расмуссен заявил, что войска НАТО могут отправиться в Украину

Войска НАТО могут принять непосредственное участие в войне в Украине, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

По словам Расмуссена, страны НАТО могут захотеть отправить войска в Украину, если государства-члены альянса, в том числе США, не предоставят Киеву «реальных гарантий безопасности» на саммите в Вильнюсе.

Также экс-генсек подчеркнул, что если Киев «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск в Украину для помощи.

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