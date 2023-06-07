Захарова удивлена стремлением США и ЕС помочь в нормализации отношений Баку-Ереван

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Внезапная повышенная активность США и Европейского союза в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией вызывает вопросы. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

«Возникают вопросы, чем вызвана внезапная повышенная активность США и Евросоюза в армяно-азербайджанской нормализации. Ранее, прежде всего со стороны ЕС, к закавказской проблематике особого интереса никто не проявлял. Сейчас видимо поменялась конъюктура.

Исторический опыт показывает, что навязанные извне т.н. мирные формулы, особенно которые рекомендуются и пропихиваются в ускоренном режиме, ни к чему хорошему не приводили. Нужно знать историю региона, историю конфликта и народов. Нужно это и знать, и глубоко чувствовать. И самое главное быть заряженным на главную цель истинного мирного урегулирования. Еще не менее важная вещь – не иметь второго дна в своих действиях, а быть искренним именно в желании достичь именно этой цели и задачи», – заявила Захарова, которую цитирует News.ru.