Армянские банки создали России проблемы с микросхемами и электроникой

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Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России, пишет «Коммерсант».

Поставщики пытаются ввезти электронику под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты. Ужесточение экспортного контроля со стороны этих стран может привести к дефициту подобной продукции в РФ уже в течение полугода, опасаются эксперты.

Источники “Ъ” на рынке электроники рассказали, что в последние две недели все чаще сталкиваются со случаями, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 8542, куда входят процессоры, микросхемы и т. д. Это связано с введением десятого пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ, объясняет один из собеседников “Ъ”. Ограничения касаются в том числе любого предоставления денежных средств, товаров или услуг в пользу заблокированного лица или от такого лица (см. “Ъ” от 24 февраля).

По словам источника “Ъ”, в результате российским компаниям придется ввозить компоненты, необходимые для производства компьютеров, серверов, систем хранения данных (СХД) и другой техники, под «альтернативными» кодами ТН ВЭД.

Либо, добавляет он, «придется поставлять технику целиком в сборке».

Другой источник “Ъ”, близкий к правительству, добавил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения, а также СХД и серверов.