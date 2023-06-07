Зеленский: Украина заставит Россию заплатить за содеянное

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Подрывая Каховскую ГЭС, россияне уже понимали, что им придется бежать из Крыма. Однако это не спасет их от платы за содеянное. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский отметил, что тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что “российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать”.

“Что ж, Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное”, – подчеркнул президент.