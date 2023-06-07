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Зеленский: Украина заставит Россию заплатить за содеянное

Зеленский: Украина заставит Россию заплатить за содеянное

Подрывая Каховскую ГЭС, россияне уже понимали, что им придется бежать из Крыма. Однако это не спасет их от платы за содеянное. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Зеленский отметил, что тот факт, что Россия сознательно уничтожила Каховское водохранилище, которое критически важно, в частности, для обеспечения водой Крыма, свидетельствует о том, что “российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется бежать”.

“Что ж, Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное”, – подчеркнул президент.

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