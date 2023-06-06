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Зеленский: Россия проигрывает эту войну

Зеленский: Россия проигрывает эту войну

Украина продолжаем работать над усилением санкций против России. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

“Хотя глобальная тенденция уже ясна – Россия проигрывает эту войну, – хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, изготовить больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию”, – сказал президент.

Он отметил, что Украина готовит новые шаги, чтобы сильнее ограничить российский военный потенциал.

“Каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого Россия использует для снабжения оружием, компонентами, оборудованием – каждый такой субъект должен почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим”, – пообещал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это общая задача мира – остановить террор.

“И главной предпосылкой выполнения этой задачи является прекращение любых путей, по которым террористы еще пытаются получить что-то для себя. Новости – в скором времени”, – сказал он.

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