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Лоукостеры начнут летать в Нахчыван

Лоукостеры начнут летать в Нахчыван

Низкобюджетные авиатранспортные компании организуют регулярные пассажирские и грузовые перевозки между Нахчыванской Автономной Республикой и другими местными и зарубежными аэропортами, говорится в «Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы», утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, AZAL, Министерство связи, цифрового развития и транспорта совместно с Министерством экономики, Кабинетом Министров Нахчыванской Автономной Республики в течение 2023-2027 годов должны провести исследования по выявлению потенциальных авиакомпаний, провести переговоры с авиакомпаниями, заинтересованными в выполнении рейсов в Нахчыванский аэропорт.

Должно быть обеспечено заключение контрактов и начало работы авиакомпаний в установленные сроки, в результате количество авиаперевозок из Нахчыванской Автономной Республики должно увеличиться.

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Лоукостеры начнут летать в Нахчыван
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