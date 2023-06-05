Ортопед Алтай Джафаров: Перелом шейки бедра сегодня уже не приговор

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Заболевания суставов чрезвычайно распространены, и согласно исследованиям ВОЗ ими страдает каждый третий человек на земле. Заболевания эти занимают первое место в мире среди болезней внутренних органов. Нельзя недооценивать их серьезность, так как в запущенной стадии эти заболевания могут привести не только к временной нетрудоспособности, но даже инвалидности.

В наше время причин для возникновения этого недуга становится все больше и больше: наследственная предрасположенность, нарушения обмена веществ, функциональные перегрузки. В настоящее же время благоприятный фон для развития заболеваний суставов составляют факторы, характерные для современного образа жизни. И потому как только прозвучит «первый звоночек», не занимайтесь самолечением и не тешьте себя мыслью, что, дескать, «само пройдет», а обращайтесь к опытному специалисту, который вам обязательно поможет. Сегодня это возможно как никогда. Но не стоит искать специалистов в заграничных клиниках, тратить драгоценное время и деньги, потому что в Азербайджане есть плеяда прекрасных врачей, работающих инновационными технологиями в сфере ортопедии и протезирования. И с одним из таких чудо-врачей Minval.az знакомит читателей.

Ортопед-травматолог Алтай Джафаров – врач с колоссальным опытом, прошедший обучение и масштабную практику в самых прогрессивных странах мира, в интервью нашему изданию рассказал о том, что Азербайджан имеет опыт протезирования суставов с 60-х годов. И были у нас в стране отличные, самоотверженные эскулапы, привозившие из-за рубежа и методы лечения, и принципы операций. Но советские протезы не соответствовали нужному уровню. С открытием границ азербайджанские специалисты получили возможность работать с современными высокотехнологичными суставами, а также досконально изучить все сложности многогранного процесса.

Досье:

Алтай Джафаров, ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук.

Первый заграничный опыт работы с искусственными суставами – город Лодзь (Польша, клиника им. Коперника)

Личный опыт замены суставов начался с 1989-1990 года, тогда доктор работал в Москве.

В 1994 году был отправлен с группой врачей в Киев, изучать протезирование в современной травматологии и ортопедии.

К концу 90-х годов А. Джафаров поехал в Турцию, и попал в топовый университет на кафедру ортопедии, где начал практиковать основательно и углубленно протезирование, после перешел на изучение эндлскопической хирургии (артоскопия и спортравмы) в Учебном Центре Всемирного общества хирургии коленного сустава (Анкара). Затем была работа в военном госпитале.

Страсбургский учебный центр Irkad, изучение эндоскопической хирургии, ортоскопии колена, плеча, тазобедренного далее – семинары в Австрии и Германии.

Самосовершенствование продолжается до сих пор.

Стаж работы – более чем 30 лет.

– С приходом новых технологий в Азербайджан, специалисты получили возможность выбора. Появились фирмы, продающие протезы, стали открываться клиники. И в связи с этими инновациями появилась возможность выбора и у пациентов. А с выбором – и надежда на полное излечение своих недугов.

– Да, это замечательно, но отмечу, что если бы не появилась государственная программа обязательного медицинского страхования, все эти новшества в стране сильно бы буксовали, так как цены для определенной прослойки населения весьма не подъемные. И тот факт, что в страховочный полис включено протезирование – весьма важен, так как это дает возможность сотням, тысячам людей обрести полноценное здоровье. Группа специалистов-ортопедов (и я в том числе) конкретно рискнули, и начали ставить протезы по программе обязательного страхования жителям далеких сельских местностей. На самом деле, мы творим чудеса, потому что люди, долгие годы обездвиженные, испытывающие комплекс инвалидности, приехавшие в Баку за помощью, пришедшие к врачам с выражением глубокой скорби и боли на лице, уже на следующих день после протезирования улыбаются, молодеют, меняются буквально на глазах,. Они спокойно спят, впервые за долгое время без боли, в той самой позе, в которой так хотели засыпать, но не могли. Мы дарим им здоровье, возможность полноценной жизни без боли.

– Насколько мне известно, у вас узкопрофильная специфика? Какого рода операции Вы проводите?

– Чаще всего на сегодня я оперирую колено, тазобедренный, плечевой и голеностопный суставы и ступни.

– Есть ли возрастная планка для протезирования? Говорят, что в определенном возрасте регенерация происходит медленно, и человек долго не может восстановиться.

– Возрастной критерий для операций? Сегодня его нет, потому что современные протезы изготовляются из материалов, позволяющих человеку 25 лет жить полноценной жизнью: гулять, заниматься спортом, создавать семью, работать, путешествовать. Естественно, все то можно делать, соблюдая все предписания лечащего врача.

Кроме того, раньше диагноз перелом шейки бедра был ПРИГОВОРОМ для пожилых людей, но сегодня это уже в прошлом, потому что применяемый мною метод полного эндопротезирования является наиболее эффективным и обеспечивает наилучший результат для больных пожилого возраста.

Кстати, отмечу, что перелом шейки бедра случается у женщин в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. У меня была пациентка из далекого горного села, ей было за 70 лет, когда произошло злополучное падение и перелом, изменивший ее жизнь в худшую сторону. Женщина была одинока, за ней больше года ухаживали соседи, она была худенькая, изможденная, в ее глазах уже не было искры жизни. Отчаявшаяся, печальная, короче никакая – такой я ее запомнил в тот день, когда она поступила ко мне. Но после проведенной операции женщина словно заново родилась: успешно прошла курс реабилитации, и теперь уже самостоятельно ходит. Самое главное в таких ситуациях не терять ни головы, ни надежды, а своевременно обратиться к специалисту, позвонив по номеру 050-213-90-98, пройти все необходимые процедуры и спокойно жить дальше.

Яна Мадатова