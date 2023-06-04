В Баку спасатели МЧС спасли тонувших в море двух человек

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На горячую линию МЧС “112” поступила информация о том, что в море в районе поселка Нардаран Сабунчинского района города Баку тонут 2 человека, сообщает Report.

На место происшествия были незамедлительно направлены водолазы-спасатели водно-спасательной станции “Нардаран” Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей жители города Баку А.Ахмедов, 1995 года рождения и Э.Халафов, 1999 года рождения были спасены и отведены в безопасное место.