Боррель встретился с министром обороны Китая

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Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу. Об этом в Twitter сообщил верховный представитель ЕС.

«Я провел конструктивную встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу по поводу глобальных стратегических проблем, включая войну России против Украины, вопросы Тайваня и Южно-Китайского моря.

Мы надеемся на дальнейшее развитие отношений между ЕС и Китаем, основанное на доверии и уважении к международному праву», — подчеркнул Боррель.

Отметим, что встреча состоялась в рамках конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.