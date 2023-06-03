Ученый-антрополог – о массовом захоронении, найденном в Шуше

469 Просмотров

“Человеческие останки были найдены, когда в Шушинской тюрьме проводились хозяйственные работы. Мы предполагаем, что это останки людей, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны”.

Об этом заявил ученый секретарь и начальник экспедиции Института археологии, антропологии и этнографии Академии наук Акиф Гулиев, сообщает АПА.

“Сейчас видны 3-4 фрагмента скелета человека. В ближайшее время здесь будут проводиться исследования. После этого мы сможем точно сказать, сколько здесь человеческих останков”, – добавил Акиф Гулиев.