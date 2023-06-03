Задержанный при получении взятки полковник таможни вышел на свободу (видео)

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Освобожден бывший начальник транзитного отдела Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета (ГТК) полковник Джейхун Бабаев.

Как сообщает Qafqazinfo, неотбытый срок Дж.Бабаева был заменен на условный.

Местный суд при принятии решения взял за основу отбывание осужденным 2/3 назначенного наказания и заключение исправительного учреждения.

Дж.Бабаев был задержан при получении от представителя ООО Gate Est Group и Interlogistics 750 долларов (1 275 манатов) в качестве взятки за ускорение таможенного оформления принадлежащих компании транзитных грузов.

Ему было предъявлено обвинение по статье 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие) Уголовного кодекса АР.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 26 февраля 2021 года приговорил Дж.Бабаева к 4 годам лишения свободы.