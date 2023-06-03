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Главное Общество

Задержанный при получении взятки полковник таможни вышел на свободу (видео)

Задержанный при получении взятки полковник таможни вышел на свободу (видео)

Освобожден бывший начальник транзитного отдела Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета (ГТК) полковник Джейхун Бабаев.

Как сообщает Qafqazinfo, неотбытый срок Дж.Бабаева был заменен на условный.

Местный суд при принятии решения взял за основу отбывание осужденным 2/3 назначенного наказания и заключение исправительного учреждения.

Дж.Бабаев был задержан при получении от представителя ООО Gate Est Group и Interlogistics 750 долларов (1 275 манатов) в качестве взятки за ускорение таможенного оформления принадлежащих компании транзитных грузов.

Ему было предъявлено обвинение по статье 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие) Уголовного кодекса АР.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 26 февраля 2021 года приговорил Дж.Бабаева к 4 годам лишения свободы.

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