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Пашиняна допросили как свидетеля в рамках уголовного дела о госизмене

Пашиняна допросили как свидетеля в рамках уголовного дела о госизмене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам государственной измены, передает Aysor.am со ссылкой на заявление председателя Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяна.

“Премьер-министр был допрошен в качестве свидетеля”, – сказал Кярамян.

Пашинян еще 18 апреля заявил о том, что был допрошен в рамках этого дела, однако не отметил в каком статусе.

Ранее сообщалось о том, что премьер явится в комиссию по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны.

Комиссия была создана в феврале 2022 года, по инициативе правящего большинства (фракция “Гражданский договор”).

 

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