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В Грузии умерла женщина, называвшая себя матерью Путина

В Грузии умерла женщина, называвшая себя матерью Путина

Веру Путину похоронили 30 мая в селе Метехи. По её словам, в 1950 году она родила там сына Вову вне брака от женатого мужчины Платона Привалова. Позже она вышла замуж за грузина и переехала в Грузию с сыном. Однако тот не поладил с отчимом, и мальчика отправили к родственникам в Россию. С тех пор Вера Путина с ним не встречалась. Она утверждала, что узнала сына сразу же, как только увидела по телевизору президента РФ.

В 2003 году европейские документалисты сняли о ней фильм «Мать Путина». С тех пор её историю часто обсуждают журналисты в Грузии и за её пределами. «Я часто вижу его во сне. Но он не хочет со мной разговаривать. И в жизни, и во сне он сердится на то, что я сделала. Он не может меня простить», — говорила Вера Путина британской газете Sun.

Сам президент РФ никогда публично не комментировал слова Веры Путиной. По официальной версии, он родился и вырос в Ленинграде в семье Владимира Спиридоновича и Марии Ивановны Путиных. Оба умерли незадолго до его назначения главой государства.

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