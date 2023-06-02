Azercell совместно с партнерами реализовал «Неделю защиты прав детей»

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ООО «Azercell Telecom» в партнерстве с Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», Министерством юстиции Азербайджанской Республики, Государственным Комитетом по Проблемам Семьи, Женщин и Детей, представительством ЮНИСЕФ в Азербайджане и Европейским Союзом провел серию мероприятий по случаю 1 июня – Международного Дня Защиты Детей.

Недельная программа состояла из ряда мероприятий, посвященных защите прав детей. Проект охватил несовершеннолетних, проживающих в условиях социальной изоляции и зонах лишения свободы, а также детей, подвергшихся насилию.

В рамках проекта были проведены встречи с несовершеннолетними, состоящими на учете в центрах ООСИ «Ümidli Gələcək», детьми, проживающими в воспитательных учреждениях, находящимися под надзором Службы пробации, а также обращавшимися в службу «Детская горячая линия Азербайджана». Известные личности, приглашенные в качестве гостей и образцов для подражания на мероприятие, поделились своими историями успеха и мотивациями, послужившими стимулом на фоне собственного трудного детства. Для эффективной организации свободного времени детей, относящихся к наиболее чувствительным группам, проводились арт-терапия, психотерапевтические сеансы, командные игры и экскурсии.

В завершение проекта состоялась конференция, посвященная Международному Дню Защиты Детей, а также информационная акция о каналах поддержки защиты прав детей и сервисе «Детская горячая линия Азербайджана».