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В Сальянском районе задержаны похитители золотых зубов из могил (фото)

В Сальянском районе задержаны похитители золотых зубов из могил (фото)

В Сальянский районный отдел полиции поступила информация о том, что кто-то роет могилы в селах Арбатан и Кургарагашлы и похищает золотые зубы похороненных.

В Ширванской региональной группе МВД в связи с поступившей информацией сотрудниками полиции были незамедлительно проведены соответствующие следственные действия, приняты неотложные оперативно-следственные меры по выявлению и задержанию лиц, совершивших преступления.

В результате принятых мер установлено, что подозреваемыми в совершении преступления являются жители Абшеронского района Абас Абасов, Хаял Мустафаев, Расул Эльясов, они задержаны и доставлены в Сальянское отделение полиции.

На предварительном допросе все трое дали признательные показания. В ходе следствия было выявлено, что Абасов А., Мустафаев Х. и Эльясов Р. пришли на кладбище, расположенное в селе Арбатан района, днем ​​7 мая, выкопали могилу умершей тети Эльясова, вырвали два золотых зуба покойной и ушли. Ночью эти лица пришли на кладбище, расположенное в селе Кургарагашлы района, на этот раз они выкопали еще одну могилу и вырвали 4 золотых зуба у похороненного там человека. Затем они продали зубы и разделили вырученные деньги.

У Абасова А. и Эльясова Р. при задержании обнаружен героин.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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