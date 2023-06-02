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Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

31 мая в Софии, Болгария, начала свою работу 68-е заседание Европейской комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО), сообщает МИД.

Было отмечено, что в рамках заседания 1 июня 2023 года были проведены выборы в Исполнительный совет ВТО.

Азербайджан, в результате выборов, проведенных в конкурентных условиях, где за 5 вакантных мест боролись 11 стран, набрал наибольшее количество голосов вместе с Италией, Чехией, Литвой и Болгарией, и был избран членом Исполнительного совета ВТО на 2023-2025 годы.

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