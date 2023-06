Гаджиев отметил позитивную и плодотворную атмосферу встреч в Молдове

Трехсторонняя и пятисторонняя встречи на полях саммита Европейского политического сообщества с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона прошли в позитивной и атмосфере.

Данную информацию обнародовал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети “Твиттер”.

«Встречи на полях саммита Европейского политического сообщества при содействии Шарля Мишеля в трехстороннем формате, а также с участием Германии и Франции прошли в неформальной, позитивной и плодотворной атмосфере. Было решено, что в июле в Брюсселе состоится очередной раунд встречи в трёхстороннем формате», – отметил он.

Meeting in the margins of EPC facilitated by https://t.co/MUF32yJ8zX.Mishel in trilateral format and also, w/engagement of Germany&France took place in informal,positive&fruitful atmosphere. It was agreed that in July next round of meeting at 3-l formal will be held in Brussels. pic.twitter.com/g7xcAF0xtr

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 1, 2023