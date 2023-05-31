Непогода в Гёйчае: есть погибший и пострадавшие (обновлено)

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22:06 Проливной дождь с ураганным ветром привел к последствиям в Гейчае. Ураган сорвал крышу жилого здания и нескольких частных домов, подсобных построек в райцентре. Повалены деревья, оборвана электропроводка. В районе произошли перебои в подаче электроэнергии.

Селевые потоки затруднили движение автотранспорта и пешеходов по центральным улицам города Гейчай. Подвалы и дворы нескольких домов затоплены.

В результате сильного ветра два человека получили травмы, еще один скончался в машине от сердечного приступа.

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20:41 В Гёйчае из-за сильного ветра погибли два человека.

По предварительной информации, в результате сильного ветра в селах Мырты, Гарабаггал района есть пострадавшие, а два человека погибли в результате несчастного случая, уточняет АПА.

Один из них погиб в результате обрушения дерева на автомобиль, в котором он находился, а другой – под завалами рухнувшего дома.