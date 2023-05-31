Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества между Ираном и Азербайджаном

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Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает “Азертадж”.

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и Ваш народ с Днем независимости Азербайджана.

В проводимой Исламской Республикой Иран политике соседства Азербайджану принадлежит особое место. Общая история мусульманских народов наших стран, неразрывные религиозные и культурные связи между ними считаются очень ценной инвестицией для развития отношений двух стран. В этих рамках Исламская Республика Иран всегда полностью поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Учитывая очень широкий потенциал наших стран, надеюсь, что мы станем свидетелями дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и отношений во взаимных интересах наших народов.

Да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – возможности всегда быть на высоте и хороших дней.