Зеленский призвал Южную Корею поставить средства ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Республика Корея поставит необходимые Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в интервью газете Chosun Ilbo.

Зеленский отметил, что принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, но считает, что эти принципы не распространяются на оборонительные системы и оборудование для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

“Система ПВО – не оружие, а исключительно оборонительное оборудование. Для восстановления Украины нужен “небесный щит”, искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере”, – добавил он.