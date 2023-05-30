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Зеленский призвал Южную Корею поставить средства ПВО

Зеленский призвал Южную Корею поставить средства ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Республика Корея поставит необходимые Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в интервью газете Chosun Ilbo.

Зеленский отметил, что принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, но считает, что эти принципы не распространяются на оборонительные системы и оборудование для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

“Система ПВО – не оружие, а исключительно оборонительное оборудование. Для восстановления Украины нужен “небесный щит”, искренне надеюсь, что Республика Корея поможет нам в этой сфере”, – добавил он.

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