Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие

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Чешская дипломатия основана на том, что Россия будет угрозой еще в течение десяти лет. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

«Внешняя политика Чехии основывается на предположении, что Россия будет представлять угрозу в течение десятилетия», — сказал дипломат. По мнению главы чешского МИД, Европа пока не готова к затяжной конфронтации с Россией, однако с принятием новых пакетов санкций она приближается к «наиболее выгодной позиции».

17 мая правительство Чехии отменило девять постановлений кабмина Чехословакии, согласно которым СССР были переданы в бесплатное пользование 59 земельных участков. Отмечается, что в дальнейшем посольство России сможет использовать указанные земли на основе арендных соглашений.