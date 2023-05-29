Директор асфальтобетонного завода оштрафован на крупную сумму

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Выявлен факт выброса в атмосферу вредных веществ с действующего асфальтобетонного завода, расположенного на 3-м километре дороги Билясувар – Бахрамтепе.

Как сообщили в Государственной службе экологической безопасности, в ходе расследования выяснилось, что из-за отсутствия технического обслуживания очистных сооружений на заводе, принадлежащем ООО “Эксплуатация дорог №45”, в окружающую среду сбрасываются отходы.

В связи с этим на начальника завода Гадира Аскерова был составлен протокол. Его оштрафовали на 3 500 манатов.

Деятельность завода приостановлена, Г.Аскерову было дано обязательное к исполнению указание устранить недостатки.