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Сенатор Грэм не хвалил Зеленского за убийства россиян (видео)

Сенатор Грэм не хвалил Зеленского за убийства россиян (видео)

Сенатор США Линдси Грэм не называл смерть россиян удачным вложением американских средств, однако офис президента Украины Владимира Зеленского распространил сфабрикованную запись, где слова о смерти россиян и об американских тратах шли подряд. В воскресенье, 28 мая, агентство Reuters представило полную версию записи диалога сенатора с украинским лидером.

Смонтированную видеозапись 26 мая распространил офис Зеленского, в том числе посредством публикации в Telegram-канале украинского президента.

Агентство отметило, что изначально опубликованные кадры не давали понять, что фразы «россияне умирают» и «мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были произнесены не в том же диалоге.

В действительно слова Грэма относились к общей помощи Украине от Соединенных Штатов. Политику сопротивление украинской стороны напомнило «о лучшем в нас самих в Америке».

«Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть», — отметил Грэм.

На что Зеленский ответил: «Теперь вы свободны. И мы будем».

После этого сенатор сказал, что «россияне умирают», а президент добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории».

Изначальная видеозапись вызвала критику в Кремле и МИД РФ.

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