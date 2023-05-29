Сенатор Грэм не хвалил Зеленского за убийства россиян (видео)

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Сенатор США Линдси Грэм не называл смерть россиян удачным вложением американских средств, однако офис президента Украины Владимира Зеленского распространил сфабрикованную запись, где слова о смерти россиян и об американских тратах шли подряд. В воскресенье, 28 мая, агентство Reuters представило полную версию записи диалога сенатора с украинским лидером.

Смонтированную видеозапись 26 мая распространил офис Зеленского, в том числе посредством публикации в Telegram-канале украинского президента.

Агентство отметило, что изначально опубликованные кадры не давали понять, что фразы «россияне умирают» и «мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были произнесены не в том же диалоге.

В действительно слова Грэма относились к общей помощи Украине от Соединенных Штатов. Политику сопротивление украинской стороны напомнило «о лучшем в нас самих в Америке».

«Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть», — отметил Грэм.

На что Зеленский ответил: «Теперь вы свободны. И мы будем».

После этого сенатор сказал, что «россияне умирают», а президент добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории».

Изначальная видеозапись вызвала критику в Кремле и МИД РФ.