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В Гааге задержали почти 1,6 тыс. экологических активистов (видео)

В Гааге задержали почти 1,6 тыс. экологических активистов (видео)

Почти 1,6 тыс. экологических активистов задержаны в ходе акции протеста в Гааге. Об этом сообщила в субботу полиция Нидерландов.

По данным полиции, в общей сложности было задержано 1 579 активистов из движения Extinction Rebellion, выступающих против выделения правительством субсидий на добычу полезных ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Они заблокировали одну из важных автотрасс города и отказывались расходиться несмотря на то, что акция была запрещена властями города.

Как отметили в полиции, подавляющее большинство участников протеста были немедленно отпущены. Дела были заведены в отношении лишь 40 человек за оскорбления сотрудников правоохранительных органов и другие административные правонарушения.

В общей сложности в несанкционированной акции, начавшейся около полудня, приняли участие несколько тысяч человек. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить водометы. Трасса стала доступна для движения автомобилей лишь ближе к вечеру.

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